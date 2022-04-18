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Германия в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива

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Если поставки газа из РФ прекратятся, в Германии придется сократить производство. Об этом «Известиям» заявили в крупнейшем химическом концерне Европы BASF, отметив, что 50% экспортируемого газа в ФРГ поставляется из России.

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«В настоящее время все европейские объекты BASF снабжаются природным газом в соответствии со спросом. 30–40% импортируемого газа в ЕС и 50% в Германии поставляет РФ. И эти объемы в настоящее время не могут быть заменены», — заявили в пресс-службе BASF.

Там отметили, что отказ от российского газа заставил бы страну адаптироваться к сценариям распределения.

Как рассказали «Известиям» в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWiВ), в целом газохранилища страны сейчас заполнены примерно на 29%

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Осень не хочется: как Германия готовится к нехватке топлива

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