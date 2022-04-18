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Рекламным площадкам могут снизить налог на прибыль

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Минцифры обсуждает с другими ведомствами, в частности, с Минфином, вопрос об обнулении ставки налога на прибыль для компаний, значительная часть выручки которых приходится на размещение рекламы в интернете. Об этом «Известиям» рассказали два источника: близкий к крупной digital-компании и к одному из профильных ведомств.

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Знает о таких планах и эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Минфин разрабатывает предложения в рамках указа президента России, сообщили в ведомстве. В Минцифры пообещали прокомментировать налоговые льготы для интернет-рекламы позднее.

Рекламные группы из первой четверки (OMD OM Group, Dentsu Russia, Publicis Groupe Russia и GroupM) прогнозируют сокращение рынка в 2022 году от 11% до 50%, отмечает главный редактор портала Adpass.ru Тимур Бордюг. Ранее ресурс со ссылкой на расчеты медиааудитора ECI Rus и Dentsu Russia сообщал, что на фоне ухода некоторых иностранных брендов в марте-апреле в федеральном эфире российских телеканалов освободилось 12-15% рекламного инвентаря.

По словам Казаряна, снижение налога на прибыль для пользователей многочисленных интернет-сервисов и приложений означает, что качество их предоставления и работы не деградирует.

«Основная статья расходов провайдеров таких сервисов — затраты на вознаграждение персоналу. Сокращение налога на прибыль и, возможно, страховых взносов позволит компаниям не увольнять сотрудников, которые будут поддерживать эти сервисы в работоспособном состоянии. Более того, участники рынка интернет-рекламы смогут развивать свой бизнес, разрабатывать новые услуги и приложения», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сервисная поддержка: рекламным онлайн-платформам могут снизить налоги

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