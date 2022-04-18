Вучич обвинил спецслужбы Украины в «минировании» сербских рейсов в РФ

Сообщения о якобы минировании самолетов сербской авиакомпании Air Serbia, следующих в Россию, поступают регулярно, сигналы отправляют спецслужбы Украины и еще одной страны Евросоюза (ЕС). Об этом заявил в воскресенье, 17 апреля, президент страны Александр Вучич.

«Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет — не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный. Это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины, и делают это постоянно», — отметил Вучич в эфире TV Pink.

Он подчеркнул, что прибыль от перелетов в РФ у сербского национального авиаперевозчика практически отсутствует из-за регулярных ложных сообщений о минировании. При этом страна не намерена прерывать авиаперевозки в Россию «из принципа».

«Но держим эти линии из принципа, хотим показать, что мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения. Вы нам не будете говорить, когда мы отменим авиарейсы. Вы, которые говорите нам о «кровавых руках» из-за сохранения линий в РФ», — заявил сербский лидер.

Ранее в этот день администрация президента Сербии сообщила, что страна продолжит традиционные дружеские и партнерские отношения с Россией. Об этом Александр Вучич заявил послу РФ Александру Боцан-Харченко на встрече, на которой обсуждалось, в частности, дальнейшее развитие двусторонних сербско-российских отношений, в том числе в сфере энергетики.

15 марта стало известно, что самолет компании Air Serbia, следующий по маршруту Белград–Москва, развернули в сторону Сербии из-за оказавшегося ложным сообщения о взрывном устройстве на борту.

Двумя днями ранее Вучич заявил о том, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за частых авиарейсов в Россию. Местная авиакомпания Air Serbia — единственный перевозчик из Европы, продолжающий выполнять регулярные авиаперелеты в страну. Глава государства заявил, что Сербия вернет на старый уровень количество рейсов в сутки. Он уточнил, что такое решение может быть принято к дате, когда у людей нет купленных авиабилетов.