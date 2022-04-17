Немцы извинились за слова политолога о русских в ток-шоу об Украине

Немецкого политолога Флоренс Гауб уличили в расизме после ее высказывания о российских гражданах в рамках ток-шоу на телеканале ZDF.

Так, во время своего выступления на тему кризиса на Украине Гауб заявила, что не считает русских полноценными «европейцами», несмотря на «внешнее сходство». Она уточнила, что россияне, в отличие от «истинных европейцев», не придерживаются «либерального постмодернистского подхода к жизни».

Многие зрители, увидевшие выпуск на странице телеканала в YouТube, сочли подобные фразы недопустимыми.

«Она бы хорошо вписалась в 1930 год со своими высказываниями», — возмутился один из комментаторов.

Другой заметил, что высказывания политолога являются «крайне сомнительными и ксенофобными».

«Я прошу прощения у россиян», — написал один из пользователей.

Еще один комментатор удивился, как Гауб позволили оперировать такими «экстремально расистскими выражениями».

«Это нацизм», — выразил мнение зритель ток-шоу.

В марте в Кремле призывали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркивал он.

В частности, свыше 300 преступлений против русскоговорящих граждан с конца февраля зарегистрированы в Германии. Как рассказала 4 апреля глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, противоправные деяния варьируются от оскорблений до повреждения имущества и угроз применения насилия.

В начале апреля в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Как отметил 22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время существует мало возможностей защиты граждан России от русофобии за рубежом. Он также выразил надежду, что подобная «истерика не будет идти дальше по нарастающей».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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