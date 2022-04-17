Европарламент захотел взыскать с Марин Ле Пен крупную сумму

Европарламент вознамерился взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников, сообщил 17 апреля представитель ЕП агентству France Press.

Отмечается, что такие планы возникли у Европарламента после публикации во французском издании Mediapart информации о якобы незаконных тратах Марин Ле Пен в ее бытность евродепутатом.

Информация появилась незадолго до решающего второго тура президентских выборов во Франции, который назначен на 24 апреля.

По данным СМИ, речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности €617 тыс.

«В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц», — рассказал собеседник агентства.

Перед вторым туром выборов, по мнению экспертов, лидер «Национального фронта», сохраняет шансы на победу.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат борьбу за президентский пост 24 апреля.