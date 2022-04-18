Быть на коньке: чего ждать от матча ЦСКА–«Металлург»

18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой встретятся победители Западной и Восточной конференций — ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Эксперты затрудняются назвать фаворита в решающем противостоянии сезона Континентальной хоккейной лиги. «Известия» проанализировали сильные стороны обеих команд.

Уральская сила

У магнитогорцев есть преимущество не только в домашней площадке (благодаря более высокому месту в регулярном чемпионате они начнут серию на Урале), но и в свежести. «Магнитка» закончила серию с «Трактором» в пяти матчах, сыграв заключительную встречу 11 апреля. ЦСКА завершил противостояние с ЦСКА на три дня позже, затратив все семь возможных игр.

Сила «Металлурга» — в яркой атаке и креативных нападающих. Сразу трое из них — Никита Коростелёв, Николай Голдобин и Брэндан Лайпсик — еще в прошлом сезоне выступали за ЦСКА. И последние двое наряду с Филиппом Майе — главная ударная сила уральцев. Кто-то из них наверняка станет лучшим бомбардиром Кубка Гагарина: лидирующий в списке самых результативных игроков Никита Гусев из СКА уже не сыграет в этом плей-офф, а магнитогорская тройка расположилась прямо за ним.

«Металлург» — самая результативная команда плей-офф КХЛ. Магнитогорцы забросили 64 шайбы в 17 матчах — по 3,76 в среднем за игру. Более забивную команду в истории Кубка Гагарина вспомнить сложно.

Преимущества баланса

Армейцы кажутся более сбалансированной и ровной командой, без очевидных слабых мест. ЦСКА классно играет в обороне — всего 27 пропущенных шайб в 15 матчах. Намного лучше у армейцев обстоят дела с меньшинством: 84,8% против магнитогорских 72,3%.

Вратарь ЦСКА и сборной России на Олимпиаде-2022 Иван Федотов на данный момент превосходит 38-летнего Василия Кошечкина: сменщик Ивана Адам Рейдеборн ни разу не появился на льду. А вот Ивану Налимову регулярно приходилось подменять Кошечкина, который может выдать шикарный матч, а в следующей игре — напропускать.

Есть и у ЦСКА свой суперветеран: 41-летний Александр Попов забросил четыре шайбы, из них две — победные.

— Он очень юркий и может с шайбой пролезть в любое пространство, куда другой игрок не сможет пройти без потерь через оборону соперника. Плюс Попов очень здорово чувствует партнеров. Когда ребята играют с ним в одной тройке, они становятся лучше — именно это и происходит с Максимом Соркиным и Андреем Светлаковым, — заявил «Известиям» бывший вратарь ЦСКА, «Авангарда» и «Сибири» Александр Фомичёв. — Попов — лидер как на льду, так и в раздевалке. Фактически Александр — это играющий тренер.

Всего обозначенная экспертом тройка сгенерировала 14 голевых атак в ворота соперников в этом плей-офф. Наверняка они сохранят опасность и в финальной серии.

Непредсказуемый финал

Не стоит сравнивать прошлогодний финал ЦСКА–«Авангард» с противостоянием армейцев с «Металлургом», предостерег «Известия» бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

— Это совершенно разные пары, команды играют с разным стилем, у каждой свой подбор игроков. У тренеров разные линии. Один опытный наставник, другой начинающий. Сложно сказать, как сложится финал в этом году. Не думаю, что он закончится в четырех или пяти матчах. Финал — это эмоции, это подведение итогов года, работы тренерских штабов, — сказал эксперт. — Полуфиналы были разные у команд. ЦСКА играл напряженно со СКА, Магнитогорск гораздо легче прошел в финал. Свежесть может помочь им в двух первых домашних матчах.

Также Владимир Плющев отметил особую роль в противостоянии вратарей.

— Вратари у обеих команд в отличной форме, правда, у Кошечкина больше опыта плей-офф. Армейский вратарь — молодой и амбициозный. Да, с олимпийской школой, но финал КХЛ — это очень серьезное напряжение. Посмотрим, как Федотов с ним справится, — сказал эксперт.

В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами. В Магнитогорске подопечные Ильи Воробьёва разгромили соперника (4:0), в Москве армейцы дожали соперника в концовке (6:4).

— Оппоненты вряд ли смогут удивить друг друга в финале, — отметил в беседе с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Не думаю, что у «Металлурга» и ЦСКА слишком много заготовок. Как команды играли, так они и будут играть. «Магнитке» присущ аккуратный стиль игры, а ЦСКА с азартом проводит свои матчи при Сергее Фёдорове. Чего только стоят шесть шайб за один период в ворота СКА. Понятно, что в финале огромную роль играют эмоции игроков. При новом тренере ЦСКА хочет завоевать Кубок Гагарина, а «Металлургу» надо возвращать победные традиции.

Итог серии будет зависеть от того, у кого осталось больше эмоций, кто лучше выполнит тренерские установки, заключил эксперт.