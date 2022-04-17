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Во Франции начали подозревать США в затягивании ситуации на Украине

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Французская пресса подозревает США в искусственном затягивании ситуации на Украине. Журналисты обратили внимание на высказывания Джо Байдена. Президент не следит за словами, заявляет о геноциде на Украине и оскорбляет руководство России. Пресса предположила, что слова Байдена не связаны с его возрастом. СМИ считают, что лидер США хочет найти повод отказаться от диалога. Для этого глава Белого дома без разбора во всем обвиняет Россию, передает телеканал «Известия». Однако пресса отмечает, что цель США — не защита украинского народа. Вашингтон просто стремится усилить свое влияние в Европе. Также СМИ указали на лицемерие американского президента. Байден постоянно говорит о том, что не вступит в войну с Россией. При этом США поставляют оружие Киеву на сотни миллионов долларов, чем продлевают спецоперацию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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