Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с лицом Зеленского

Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского лидера Владимира Зеленского. Информация об этом следует из заявления, опубликованного на сайте администрации США.

Стоимость монеты $100. Отмечается, что это 32-я монета, представленная в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства». На ней запечатлено обращение Зеленского по видеосвязи к конгрессу Соединенных Штатов 7 марта текущего года.

«Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором», — сообщила пресс-служба американской администрации.

Как говорится в заявлении, 100% прибыли от продажи этих монет пойдет американскому Красному Кресту для «для его неустанных гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу».

22 марта сообщалось, что читатели японской версии журнала Newsweek подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского, который во время видеообращения к членам американского конгресса сравнил российскую спецоперацию по защите Донбасса с нападением японских войск на американскую базу Перл-Харбор.

Накануне депутат парламента Израиля Симч Ротман раскритиковал слова Зеленского, который заявил, что украинцы сейчас якобы переживают то же самое, что и евреи 80 лет назад. Слова украинского лидера вызвали негодование в кнессете, так как известно, что украинские националисты были активными участниками холокоста, а многие из них являлись охранниками нацистских концлагерей.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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