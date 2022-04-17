Экс-посол Франции обвинил США в двойных стандартах

Обвинения в адрес России со стороны США вызывают недоумение с учетом богатой истории американских интервенций. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро.

«Факт состоит в том, что Запад пытается поучать остальной мир, очень часто используя двойные стандарты. Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году», — сказал он в интервью с изданием Global Times.

Дипломат подчеркнул, что за последние 30 лет Вашингтон крайне активно вмешивался в дела других государств, провозглашая себя «маяком свободы», тогда как в действительности это можно расценить как попытки воскресить колониальную политику.

По словам Аро, неприязнь стран третьего мира к Западу вполне объяснима. Таким образом, даже если им не близка позиция России по Украине, они могут поддержать страну, которая противопоставила себя Европе и США.

Ранее, 13 апреля, историк Эндрю Басевич указал на ошибочное позиционирование США как демократического лидера в мировой политике. По его словам, Вашингтон стремится навязать свое милитаризованное глобальное господство независимо от того, какой будет цена, и без особого внимания «к тому, кто ее платит».

25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, как войска 14 стран НАТО начали бомбардировки мирных городов Югославии в 1999 году. Он рассказал, что поводом для начала вооруженного конфликта стало требование независимости Косова, бывшей части Югославии. За три месяца бомбардировок на страну в центре Европы упали 3 тыс. крылатых ракет и 80 тыс. т бомб. Во время бомбежек — по официальным данным — погибли 1,7 тыс. человек, из которых 400 — дети.

Между тем, Вашингтон придерживается своей позиции и по-прежнему готов принимать новые ограничительные меры в отношении Москвы на фоне спецоперации по защите Донбасса, в том числе по дальнейшему исключению России из мировой экономики.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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