Заявления о том, что обострение кризиса на Украине можно было предотвратить активным вмешательством Вашингтона в дела страны, говорят о том, что за много лет Соединенные Штаты так и не поняли, насколько ошибочны их имперские амбиции. Об этом пишет в среду, 13 апреля, журнал The American Conservative.

Автор статьи историк Эндрю Басевич напомнил, что в имперском нарративе Соединенных Штатов всегда присутствует неизменная критика Москвы и Пекина. Как правило, она идет в одной связке со сравнением двух государств с милитаристской Японией или предвоенной Германией. Однако грехи самого Вашингтона при этом замалчиваются.

В частности, он подверг критике слова старшего научного сотрудника проекта Института Брукингса по международному порядку и стратегии Роберта Кагана, чья статья незадолго до этого вышла в журнале. Каган заявлял, что роль «мирового гегемона» предписана Америке свыше и американцы должны смириться с этим фактом.

«Что бы ни происходило в реальном мире, он (Роберт Каган. — Ред.) готов объяснить, как события подтверждают незаменимость напористого американского лидерства. В Вашингтоне это всегда приветствуется. <...> Однако о войнах США в Афганистане и Ираке после 11 сентября он молчит. Они не претендуют ни на одно упоминание», — подчеркнул Басевич.

По его словам, свое милитаризованное глобальное господство США навязывают независимо от того, какой будет цена, и без особого внимания «к тому, кто ее платит».

Днем ранее обозреватель The American Conservative Джейсон Морган предрек США «новый Афганистан» на Украине. Как указал автор, бездумное вооружение украинских националистических батальонов, таких как «Азов» (в отношении него в России возбуждены уголовные дела), может закончиться для Соединенных Штатов так же, как финансирование джихадистов в Афганистане, — атакой на сами США.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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