The Economist: союзники США отказываются от санкций против России

К санкционному давлению на Россию готовы присоединиться далеко не все сторонники США. О причинах этого в субботу, 16 апреля, сообщил британский журнал The Economist.

В частности, просьбы ввести санкции против России отвергают или хотя бы критикуют в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Даже давние союзники и клиенты Америки противятся антироссийским рестрикциям, считают в СМИ.

Как следует из материала издания, на сегодняшний день самую неудобную для Вашингтона позицию заняла Индия, руководство которой отказывается осудить действия президента РФ Владимира Путина и всю политику страны. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к независимому расследованию происшествий, в частности в Буче.

По мнению журналистов, Индия избегает конфронтации с Москвой, поскольку страна имеет коммерческие интересы и стратегические амбиции. Зависимость от торговых отношений с Россией, как минимум в сфере энергетики, по-прежнему оказывает влияние на международную политику, передали авторы материала The Economist.

США, в свою очередь, вызывают недовольство представителей СМИ, поскольку в Белом доме предпочли сконцентрироваться на решении локальных геополитических вопросов, забыв об интересах всех, «кто остался вне зоны видимости».

«Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света», — поясняется в статье.

12 апреля Индия объявила о намерении увеличить поставки своих товаров в Россию, а именно — фармацевтической продукции, органической и неорганической химии, молочки, а также чая, кофе и товаров для дома. Кроме того, с марта РФ и Индия обсуждают переход на расчеты в рублях и рупиях.

Среди других стран, вставших на сторону России, можно назвать Египет, который принял решение воздержаться от участия в антироссийской кампании и не рушить партнерские отношения, и Турцию, МИД которой заявил, что Анкара не имеет возможности вводить санкции со своей стороны, хотя и следит за соблюдением тех мер, которые уже были приняты.

Кроме того, латвийский премьер-министр признал, что страна физически не готова к отключению от единой электросети с Россией и Белоруссией, несмотря на то что одобряет такую инициативу.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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