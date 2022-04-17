Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 17 апреля
В воскресенье, 17 апреля, москвичей ожидает облачная погода с возможными небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Днем в Москве температура воздуха составит +4…+6 градуса, ночью столбики термометров покажут -1…+1 градус.
В Подмосковье в дневные часы будет 3–6 градусов тепла, в ночное время похолодает до 2 градусов ниже нуля.
Днем ожидается ветер северо-восточный со скоростью 6–11 м/с. Ночью — со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.
Ранее, 15 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в предстоящую субботу, 16 апреля, в Москве вновь ожидается снегопад, в результате чего образуется снежный покров до 5 см.
По его словам, в воскресенье в столице ожидаются заморозки и гололед.