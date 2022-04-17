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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 17 апреля

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В воскресенье, 17 апреля, москвичей ожидает облачная погода с возможными небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +4…+6 градуса, ночью столбики термометров покажут -1…+1 градус.

В Подмосковье в дневные часы будет 3–6 градусов тепла, в ночное время похолодает до 2 градусов ниже нуля.

Днем ожидается ветер северо-восточный со скоростью 6–11 м/с. Ночью — со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.

Ранее, 15 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в предстоящую субботу, 16 апреля, в Москве вновь ожидается снегопад, в результате чего образуется снежный покров до 5 см.

По его словам, в воскресенье в столице ожидаются заморозки и гололед.

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