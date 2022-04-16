В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле поселка под Брянском

Из восьми человек четверо пострадавших из-за обстрела украинскими военными поселка Климово в Брянской области остаются на стационарном лечении. Об этом 16 апреля «Известиям» сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Состояние женщины 1948 года рождения с травматической ампутацией голени оценивается как стабильно тяжелое. В то же время трое человек находятся в состоянии средней тяжести, среди них мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травматической контузией глаза и беременная с непроникающим ранением грудной клетки.

«Оказание медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко», — отметил Кузнецов.

Кроме того, по его словам, мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ в Москве. Он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Еще трое человек после первичной хирургической обработки ран получают амбулаторное лечение.

Поселок обстреляли 14 апреля. Как рассказали в Следственном комитете РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Возбуждено уголовное дело.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате повреждено около 100 домов. В Климовском районе введен режим ЧС.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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