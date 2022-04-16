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Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию некоторых продуктов из Турции

Роспотребнадзор разрешил ввозить в РФ перцы, гранаты, виноград, апельсины и грейпфруты из Турции
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Роспотребнадзор разрешил ввозить в Россию перцы, гранаты, виноград, апельсины и грейпфруты из Турции. Об этом 16 апреля сообщается на сайте ведомства.

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«По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики», — говорится в заявлении.

Помимо это, в ведомстве отметили, что специалистам удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов со стороны министерства сельского и лесного хозяйства Турции, а также производителей и экспортеров продукции.

«Основание для принятия решения о снятии ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, в ходе которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок, а также поможет расширить ассортимент плодоовощной продукции на отечественных прилавках.

В декабре 2021 года Роспотребнадзор приостановил импорт части плодоовощной продукции из Турции, Египта и Ирана. В письме говорилось, что решение о запрете принято на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Продукты проверяли на содержание пестицидов и ГМО. Во избежание риска массовых отравлений их импорт приостановили до особых распоряжений.

Отмечалось, что за девять месяцев 2021 года специалисты обнаружили остаточные пестициды в 16% исследованных проб пищевой продукции, причем эти компоненты не нормированы техническими регламентами о безопасности плюс они не проходили госрегистрацию в России.

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