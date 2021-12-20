Управление Роспотребнадзора по городу Москве предупредило торговые сети о том, что они должны приостановить продажу части импортной продукции. Речь идет о запрещенных к ввозу в Россию овощах и фруктах некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Также под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае. Об этом сказано в письме столичного управления службы от 15 декабря за подписью ее главы Елены Андреевой.

В письме указано, что решение о запрете принято на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Продукты проверяли на содержание пестицидов и ГМО. Во избежание риска массовых отравлений их импорт приостановили до особых распоряжений, сказано в документе.

По результатам проверок с 3 ноября Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции, а с 17 ноября — перца и гранатов из этой же страны. Со 2 декабря аналогичные ограничения коснулись перца из Ирана, с 7 декабря — мандаринов из Турции, с 9 декабря — сушеной мяты из Египта, с 10 декабря — винограда из Турции, с 13 декабря — апельсинов из той же страны.

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«Тяжелая долька: Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции»