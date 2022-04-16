Илон Маск планирует привлечь своих деловых партнеров для покупки Twitter

Илон Маск рассматривает возможность привлечения своих деловых партнеров для того, чтобы приобрести Twitter, пишет газета New York Post. По ее сведениям, предприниматель уже ведет переговоры с возможными инвесторами. Одним из партнеров Маска может стать компания Silver Lake Partners, передает телеканал «Известия». Ранее основатель SpaceX предложил за Twitter $41,39 млрд. Совет директоров намерен тщательно рассмотреть его предложение, чтобы определить порядок действий, который будет отвечать интересам компании и ее акционеров.

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