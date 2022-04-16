Медики назвали изменение голоса симптомом рака полости рта

К симптомам онкологического заболевания полости рта можно причислить резкое изменение голоса. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

Отмечается, что определить возможное наличие ракового заболевания полости рта возможно не только по голосу, другими признаками наличия недуга являются затрудненное глотание, непреднамеренная потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.

При этом сообщается, что опухоль может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах.

Следует обратиться к терапевту или стоматологу, если какие-либо из перечисленных проблем длятся дольше трех недель, добавили в NHS.

«Особенно важно обратиться за медицинской помощью, если вы регулярно пьете или курите», — цитирует издание рекомендацию английской Национальной службы здравоохранения.

Кроме того, проверить наличие каких-либо проблем, в том числе вероятность наличия онкологического заболевания, можно во время стоматологического осмотра, который обычно проводится раз в год.

28 марта заведующий отделением опухолей головы и шеи онкоцентра «Лапино-2» Али Мудунов рассказал, что к основным симптомам рака языка можно отнести наличие незаживающей раны или язвы в полости рта и на языке. Среди других признаков он назвал боль и дискомфорт в ротовой полости, белые или красные пятна на деснах, языке или слизистых оболочках полости рта, ощущение комка в горле и изменение голоса.