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Медики назвали изменение голоса симптомом рака полости рта

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К симптомам онкологического заболевания полости рта можно причислить резкое изменение голоса. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

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Отмечается, что определить возможное наличие ракового заболевания полости рта возможно не только по голосу, другими признаками наличия недуга являются затрудненное глотание, непреднамеренная потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.

При этом сообщается, что опухоль может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах.

Следует обратиться к терапевту или стоматологу, если какие-либо из перечисленных проблем длятся дольше трех недель, добавили в NHS.

«Особенно важно обратиться за медицинской помощью, если вы регулярно пьете или курите», — цитирует издание рекомендацию английской Национальной службы здравоохранения.

Кроме того, проверить наличие каких-либо проблем, в том числе вероятность наличия онкологического заболевания, можно во время стоматологического осмотра, который обычно проводится раз в год.

28 марта заведующий отделением опухолей головы и шеи онкоцентра «Лапино-2» Али Мудунов рассказал, что к основным симптомам рака языка можно отнести наличие незаживающей раны или язвы в полости рта и на языке. Среди других признаков он назвал боль и дискомфорт в ротовой полости, белые или красные пятна на деснах, языке или слизистых оболочках полости рта, ощущение комка в горле и изменение голоса.

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