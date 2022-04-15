ВСУ случайно раскрыли данные о смене командира 36-й бригады морпехов

В средствах массовой информации на Украине распространяется видео с обращением командира украинской радикальной националистической группировки «Азов» Дениса Прокопенко и майора Сергея Волыны, которого назвали «начальником 36-й бригады морской пехоты ВСУ». Тем не менее украинские СМИ не обратили внимания на один момент: группировку украинских морпехов возглавлял Владимир Баранюк.

Волына и Прокопенко пытались опровергнуть сообщения, в которых говорится о разгроме морпехов и националистов. Видео появилось в СМИ и соцсетях после заявления Министерства обороны Российской Федерации. Морпехами 36-й бригады была сделана попытка прорваться с территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе, но никакого результата это не принесло, а больше 1000 человек в результате добровольно сдались в плен.

Локация, где было записано видео, не известна. Корреспонденты предполагают, что обращение было создано не на мариупольской территории. Такой вывод можно сделать, исходя из внешнего вида Волыны и Прокопенко и фона за ними.

О Баранюке никто из присутствующих не упомянул. Последний раз в СМИ реплика о нем была зафиксирована в начале недели, 11 апреля.

Из того, что в роли начальника бригады морпехов выступает Волына, можно сделать вывод, что Баранюк или вышел из строя из-за серьезного ранения, или убит на поле боя в Мариуполе, что более вероятно.

В 2014 году Баранюк командовал 1-м отдельным батальоном морской пехоты в Феодосии. Его взяли в плен, после чего был освобожден. Стоит отметить, что после этого он начал активно давать интервью, утверждая, что он якобы шел в Крыму до последнего.

Должность командира 36-отдельной бригады морской пехоты он занял в сентябре прошлого года. В марте украинский президент Владимир Зеленский удостоил Баранюка звания Героя Украины.

Националистическая группировка «Азов» была сформирована в 2014 году в украинском Мариуполе как батальон, затем развернута в полк и тогда же переведена в состав национальной гвардии Украины. Участников радикального подразделения связывают с ультраправой и неонацистской идеологией. В группировке также состоят граждане иностранных государств, включая европейские (Швеция, Италия, Франция), которые придерживаются неофашистских взглядов. Члены банды не раз обвинялись в нарушении прав человека и причастности к пыткам и изнасилованиям заключенных военных и мирных граждан, в частности, в самом Мариуполе.

28 марта народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила о том, что военные ДНР смогли пресечь попытку эвакуации с комбината «Азовсталь» в Мариуполе командира украинского радикального нацформирования «Азов».

15 апреля в Следственном комитете России сообщили о том, что данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода украинской радикальной националистической группировки «Азов» будут проверены.

13 апреля в Минобороны РФ заявили, что в Мариуполе морской порт был полностью освобожден от боевиков «Азова». Кроме того, были освобождены и все заложники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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