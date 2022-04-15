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Продажа бронетехники солдатом ВСУ бойцам ДНР попала на видео

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В Сети 14 апреля появились кадры, на которых, по информации Telegram-канала «Смотри», можно увидеть, как военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) продал бронетехнику бойцам Донецкой Народной Республики (ДНР) за рубли.

Утверждается, что сделка состоялась в районе города Снегиревка в Николаевской области Украины.

На видео покупатель просит человека в форме ВСУ «показать машинку». Продавец отводит мужчину к бронемашине и заверяет, что техника в идеальном состоянии, «своих денег стоит», а мотор сбоев пока не давал.

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Также на видео запечатлено, как боец ДНР говорит своему собеседнику, что гривен у него нет. Военные договариваются об оплате в рублях. Человек в форме ВСУ соглашается, и тогда покупатель передает ему пачку с российскими купюрами.

Ранее, 10 апреля, министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что поставляемые Киеву лучшие вооружения и экипировка зачастую оседают в тылу и не доходят до украинских военных. По его словам, «легенды про «космодесантников» в тылу, которые экипированы лучше, чем наши кадровые части на фронте, это не легенды, это правда».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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