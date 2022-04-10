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Украинский министр заявил об оседании лучшего вооружения в тылу

Украинский министр Немчинов заявил о задержках лучших вооружений и экипировки Западом
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Поставляемые Киеву лучшие вооружения и экипировка зачастую оседают в тылу и не доходят до украинских военных. Об этом 10 апреля заявил министр кабмина Украины Олег Немчинов.

«Легенды про «космодесантников» в тылу, которые экипированы лучше, чем наши кадровые части на фронте, это не легенды, это правда», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее, 5 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине. По словам постпреда, делать они это будут, поставляя оружие Киеву, в то время на саму Украину Западу наплевать.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о возможности альянса перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. По его словам, НАТО оказывает военную поддержку Украине исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что на складах вооруженных сил Германии почти не осталось оружия, которое может быть поставлено Украине. При этом она подчеркнула, что ФРГ не отказывается от поставок вооружения в эту страну.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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