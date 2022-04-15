Политолог оценил слова Зеленского о подготовке Украины к «войне» с РФ

Вступление в Североатлантический альянс (НАТО) и противостояние с Россией присутствовало в официальной политике Украины как часть стратегической линии с момента распада СССР, а нынешние власти лишь продолжают этот курс. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал «Известиям» политолог Аждар Куртов, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о начатой заранее «войне» Украины против РФ.

Он напомнил, что в 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще на тот момент президент Украины Леонид Кравчук вместе с представителями Белоруссии и России подписал соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).

В этом документе среди прочих обязательств и значилось сохранение общих стратегических вооруженных сил. Однако в канун 1992 года именно Украина первой принимает решение о создании собственных национальных сил, указал Куртов, добавив, что уже тогда Киев подписывал соглашения со стремлением их не выполнять.

«Решение о взятии курса на вступление в НАТО было принято не новой властью, не Зеленским или [экс-президентом Украины Петром] Порошенко, оно было принято и зафиксировано в официальных документах Украины еще при Кравчуке. Всё, что творилось на Украине, имело яркий антироссийский характер еще с конца 1980-х — начала 1990-х годов. Уже тогда в военкоматы Украины вызывались офицеры, и они давали подписку, что в случае необходимости они готовы воевать с Россией. То есть и вступление в НАТО, и конфликт с РФ замысливались как часть стратегической линии официальной политики с начала существования Украины в нынешнем виде, то есть сразу после распада СССР», — заключил политолог.

Ранее в этот день стало известно, что Зеленский, комментируя Би-би-си спецоперацию РФ по защите Донбасса, рассказал, что Киев заранее понимал необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире».

Украина нуждалась в помощи, так как одной к такому подготовиться сложно, подчеркнул он. Именно поэтому, по словам украинского лидера, страна хотела вступить в НАТО.

25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецоперация по защите Донбасса сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), таким образом позволив спасти тысячи жизней мирного населения.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин также указывал, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите Донбасса. По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».