Ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма

Поврежденный из-за детонации боезапаса ракетный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота РФ, затонул. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Минобороны России.

«Флагман Черноморского флота РФ буксировали в порт. В условиях шторма корабль потерял устойчивость и затонул. Экипаж крейсера был полностью эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота», — сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщали, что на крейсере произошло открытое горение, из-за чего на борту сдетонировал боезапас, а корабль получил значительные повреждения. Пожар удалось ликвидировать, а судно сохраняло плавучесть, основное ракетное вооружение при этом не было повреждено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ситуации. При этом представитель Кремля не стал комментировать сообщения о сдетонировавшем боеприпасе, переадресовав этот вопрос в оборонное ведомство.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле в Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Впоследствии в 1996 году он был переименован. Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

Корабль оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».