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Самолет с 10 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье

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Самолет с десятью российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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«Сегодня сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка возвратили на родину десять российских детей, находившихся в лагере беженцев Рож. Среди них шесть мальчиков и четыре девочки, их возраст от 5 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полете детей сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена. Как подчеркнули в пресс-службе, после полного медицинского обследования и реабилитации дети будут переданы родственникам и поедут в новые семьи в ХМАО.

Мария Львова-Белова также указала, что гуманитарная миссия продолжается, работа по розыску российских детей и их родственников, идентификации и репатриации «не прекращается ни на минуту».

«Россия детей в беде не бросает, и мы спасаем их, невзирая ни на какие границы, гражданство и трудности в полном соответствии с международными соглашениями и Женевской конвенцией о правах детей. Это касается и Сирии, и Донбасса. Дети должны жить под мирным небом, окруженные родительской любовью и заботой. Для этого мы готовы сделать все возможное», — сказала она.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что самолет с 14 российскими детьми, вывезенными из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Отмечается, что доставить детей на родину удалось после трехдневного визита в САР сотрудников аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, а также ряда других договоренностей.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.

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