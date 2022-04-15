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Помощник президента Орешкин заявил, что в России проиндексируют прожиточный минимум, пенсии и МРОТ

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Индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других социальных выплат готовится и будет объявлена в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал в четверг, 14 апреля, помощник президента РФ Максим Орешкин.

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По его словам, в России, по данным министерства финансов за первый квартал, рекордный профицит бюджета, что означает благоприятное положение с финансами в стране.

«Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться. Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми. Президентом уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей», — сказал он в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

В настоящее время рассматриваются конкретные параметры такого повышения, добавил Орешкин.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

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