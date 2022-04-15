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РФ столкнулась с трудностями при доставке зерновых в Египет

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Международные страховые компании отказываются страховать грузы из портов РФ, потому возникли сложности с доставкой товаров, в том числе зерновых, из Черного моря в Египет. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.

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«Одно из последствий этих санкций — сейчас практически невозможно застраховать грузы, которые идут из российских портов. Рынок страхования — это рынок страхований и перестрахований, поэтому можно два раза блокировать. Никакое страховое общество не идет на страхование без перестрахования. Это большая проблема. У нас есть порты, у нас есть зерно, но мы не можем обеспечить CIF-доставку», — отметил глава совета.

CIF-доставка — «cost, insurance and freight» переводится как «стоимость, страхование и фрахт» — продавец берет на себя транспортные расходы, а цена включает в себя стоимость товара, фрахт и страховку при перевозке.

Потому Египет и РФ ведут переговоры о доставке грузов без страховки, уточнил глава совета. Из черноморского региона идет до 80% египетского импорта зерновых.

В списках санкций ЕС и Великобритании нет прямого запрета на страхование грузов, доставляемых морем. Однако и Брюссель, и Лондон запретили судам под флагом РФ заходить в европейские гавани, впрочем на перевозку сельхозпродукции этот запрет не распространяется.

Крупнейший игрок на рынке страхования Lloyd добавил все территориальные воды РФ в свой «список опасных районов» из-за военных угроз, а британская группа страховых компаний London P&I Club заявила о запрете страхования любых операций с подсанкционными транспортными компаниями РФ, а это, в частности, крупнейший порт России — Новороссийский торговый порт, а также Совкомфлот и Объединенная судостроительная компания.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Наши недруги сильно давят на Египет»

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