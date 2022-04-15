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Поставщики требуют от ритейла в разы ускорить оплату товара

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Зампред Госдумы Алексей Гордеев предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову пересмотреть часть правил работы розничных сетей. «Известия» ознакомились с письмом от 28 марта.

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Парламентарий призвал сократить время расчетов торговли с производителями за поставленные продукты. Так, если срок годности продукции менее 10 дней, то оплатить ее следует в течение пяти дней, если ее можно хранить дольше, то перечислить средства поставщику нужно в течение 10 дней, считает зампред Госдумы. Сейчас нормативов нет, торговые сети обычно рассчитываются за товар спустя месяц после его продажи, уточнили в ассоциации «Руспродсоюз».

Алексей Гордеев указал, что в Госдуму поступают обращения от производителей продуктов — они испытывают проблемы с логистикой, подорожанием оборотных средств и другие. Поэтому теперь компаниям нужно получать деньги раньше, чтобы иметь возможность пополнить оборотные средства и продолжить изготовление товаров. Это позволит избежать перебоев с поставками.

Новый порядок работы с розницей даст возможность стабилизировать ситуацию, указано в письме.

Письмо поступило в Минпромторг, сказали «Известиям» в ведомстве, добавив, что сейчас министерство формирует позицию.

В Минсельхозе сказали, что описанные предложения в ведомство не поступали, но в целом министерство поддерживает инициативы, которые направлены на улучшение работы поставщиков с торговыми сетями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Денежные чувства: поставщики требуют от ритейла в разы ускорить оплату товара

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