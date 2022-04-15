Сербия захотела снизить зависимость от России и получать СПГ из Греции

Власти Сербии рассчитывают с сентября 2023 года получать сжиженный природный газ (СПГ) из Греции, а природный газ из Азербайджана, что позволит стране снизить зависимость от поставок российского топлива. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович.

«Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас два маршрута поступления газа (через Венгрию и Болгарию — Ред.), но мы зависим от России. Наш интерконнектор (соединительный газопровод Ниш-Димитровград — Ред.) с Болгарией, который будет готов в следующем году, даст возможность вести переговоры и с сентября следующего года получать СПГ из Греции, связаться с газом из Азербайджана, тем самым снизит нашу зависимость», — сказала она.

Михайлович также указала на то, что не знает, какой будет цена газа, однако отметила, что она точно не будет такой, как прежде.

6 апреля президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которой констатировали необходимость начала переговоров по газовому контракту, который заканчивается 31 мая.

До этого, 18 марта, Вучич заявил, что Сербия получает газ из России практически бесплатно, учитывая существующие мировые цены на голубое топливо.

Двумя днями ранее сербский лидер заявил, что санкции против энергетического сектора бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит государству и российской компании «Газпром нефть». Он уточнил, что компания «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) — крупнейшая в регионе и фактически является единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. Доля «Газпром нефти» в ней составляет 65,15%.

12 марта Александр Вучич заявил, что Сербия охотно согласилась бы на цену газа в $400 за 1 тыс. куб. м в РФ, когда истечет нынешний контракт в июне. Он выразил сожаление, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным не хотел соглашаться на такую цену.

Сербия получает газ по договору с «Газпромом» с ноября прошлого года до 31 мая 2022 года по $270 за 1 тыс. куб. м, по 6 млн куб. м в сутки. Власти страны сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

Ряд стран Запада ввел санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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