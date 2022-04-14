Суд в Якутии признал сотрудницу центра реабилитации виновной в мошенничестве

В Олекминском районе Якутии суд признал сотрудницу социально-реабилитационного центра виновной в мошенничестве и подделке документов. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что сотрудница центра совершала хищения денежных средств в течение длительного времени. Она составляла фиктивные договоры купли-продажи различных предметов для учреждения, оказания услуг охраны и вывоза отходов, а также подделывала другие документы с целью скрыть преступления.

Общий размер ущерба составил более 2 млн рублей. Суд признал женщину виновной по ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 2 и ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка и использование заведомо подложных документов». Ее приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с нее суммы ущерба. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Ранее в апреле сообщалось, что в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении администратора Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Женщину подозревают в краже полумиллиона рублей.