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В парке «Битцевский лес» проведут экологическую реабилитацию водоемов

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До конца текущего года в природно-историческом парке «Битцевский лес» проведут работы по экологической реабилитации водоема на Битцевской аллее и Хрулева пруда. Мероприятия пройдут в рамках работ по сохранению и восстановлению этой природной территории.

«Сначала специалисты понизят уровень воды в водоемах до определенного уровня, — рассказывает заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Затем, учитывая особенность территории и растущие вдоль их берегов деревья, с помощью многофункционального земснаряда (судна технического флота) произведут уборку мусора, очистку дна от ила и его дноуглубление. С помощью специального шланга донные отложения будут подаваться на технологический комплекс обезвоживания. В нем ил будет отделяться от воды, прессоваться в брикеты, а очищенная жидкость возвращаться в пруд. Такое решение экологично и безвредно не только для экосистемы водоемов, но и парка».

В рамках экологической реабилитации специалисты также укрепят берега прудов: в подводной части на слой песка уложат щебень, а выше уровня воды — слой щебня крупной фракции, который утопят в грунт. Склоны у берегов не очень крутые, так что этих мероприятий будет достаточно, чтобы поддерживать берег в надлежащем состоянии. При этом работы не затронут растущие на берегу деревья.

В водоеме на Битцевской аллее будет обустроено биоплато в виде террас на глубине от 40 до 60 см. Они будут состоять из нескольких слоев: песка, смеси торфа и суглинка, а также гальки. В это биоплато высадят широколистный рогоз и тростник. Данные культуры будут основными «фильтровальщиками» пруда.

«Очищение воды будет происходить за счет корней растений, на которых живут микроорганизмы, фильтрующие проходящую через них жидкость», — добавил Сергей Мельников.

Завершить все работы по реабилитации водоемов планируется в III квартале 2022 года.

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