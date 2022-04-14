Роман Широков советует болельщикам подавать иски из-за отмены соревнований

Российский футболист Роман Широков, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, в беседе с «Известиями» заявил, что неправомерное отстранение России от международных соревнований наносит ущерб не только спортсменам, но и болельщикам, и посоветовал обдумать возможность отстаивать их интересы в суде.

«Спорт вне политики — так записано в Олимпийской хартии. Добавить к этому нечего. Но, к сожалению, по большому счету мы видим, что как раз политика в спорте. Отстранение спортсменов от международных соревнований — это неправомерное решение, ничем юридически не подкрепленное. Но и в то же время отстаивать интересы сейчас в каких-нибудь международных организациях не представляется возможным ввиду того, что политика диктует всё. Между тем, помимо спортсменов, текущая ситуация сказывается на болельщиках. У нас, допустим, команда «Спартак» должна была участвовать в Еврокубке весной. Так же как сборная России должна была играть отборочный матч за право участия в чемпионате мира. Футбол для болельщиков — это праздник, а их лишают этого праздника. В связи с этим можно подать иски от болельщиков, чтобы им возмещали ущерб. Было бы неплохо этот момент продумать», — заявил футболист.

28 февраля ФИФА и УЕФА объявили о решении отстранить сборные и клубы РФ от участия во всех международных соревнованиях. РФС опротестовал это решение, заявив, что оно является нелегитимным, носит дискриминационный характер и наносит ущерб спортивному сообществу. 12 апреля стало известно, что апелляция РФС о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира была отклонена Спортивным арбитражным судом в Лозанне.