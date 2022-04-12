CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей отбора на ЧМ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского Футбольного Союза (РФС) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщается на официальном сайте суда.

Суд пояснил, что отклонил апелляцию РФС, потому что сборные Польши, Чехии и Швеции отказались играть с российскими футболистами из-за ситуации на Украине.

«Другими словами, если бы сборная России была допущена до участия в стыковых матчах, их соперники бы получили технические поражения, так как матчи бы не состоялись. Тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана», — говорится в мотивировочной части суда.

По мнению РФС, недопущение игроков к соревнованиям наносит «непоправимый вред», влияет на мировой рейтинг и потерю спонсорства, поэтому организация добивалась проведения стыковых матчей на нейтральном поле в связи запретом ФИФА о проведении игр на территории России. Однако в организации заявили, что нет «никаких гарантий», что какая-либо страна согласится принять матч с участием сборной России из соображений безопасности.

«Большое количество европейских стран поддержали решение об отстранении команд, представляющих Россию, так что маловероятно, что эти страны будут принимать игры с участием сборной этой страны. В свете мирового возмущения и осуждения, вызванных событиями, которые сейчас разворачиваются на Украине, сомнительно, что усиленных мер безопасности будет достаточно, чтобы гарантировать безопасность игроков, тренерского штаба и другого персонала команды», — отмечается в заявлении.

8 марта сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее, 28 февраля, стало известно о решении ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации на Украине.

РФС назвал нелегитимным решение ФИФА и УЕФА отстранить российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

До этого, 4 марта, сообщалось, что Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) исключила Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Олимп Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из состава организации. В то же время в ассоциации выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации.

Все эти решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Санкции последовали после того, как Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

17 февраля в Донбассе существенно обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к Москве.

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