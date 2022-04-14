Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию в российском футболе

Известный футболист и тренер Дмитрий Хохлов в разговоре с «Известиями» поделился своим мнением о ситуации в российском футболе.

Как сказал спортсмен, отстранение России от участия в важнейших международных матчах, включая стыковые матчи чемпионата мира, не соответствует принципам честного спорта.

«Конечно, я крайне негативно отношусь к происходящему. Спорт должен оставаться вне политики, хотя для многих это всегда была всего лишь громкая фраза. Но это не просто слова. Не только футболистов — никого из спортсменов нельзя отстранять по причинам, не связанным со спортом, таким, например, как употребление допинга или еще что-то подобное. Иначе страдают и болельщики, и спортсмены — все. Этот театр абсурда должен когда-нибудь закончиться. Правда, глядя на людей, которые принимают решения, которые находятся на руководящих должностях того же ФИФА и УЕФА, невольно приходишь к мысли, что этого ждать не приходится. И всё равно — свои интересы надо защищать и отстаивать. И хотя я думаю, что нам вряд ли стоит надеяться на положительный итог — всё равно мы должны бороться за свои права», — заявил многократный участник российской сборной, обладатель российского и голландского Суперкубков.

О решении ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы РФ от участия во всех международных соревнованиях стало известно еще 28 февраля. РФС заявил, что данное решение является нелегитимным и носит дискриминационный характер. РФС обратился в Спортивный арбитражный суд с апелляцией о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира, однако апелляция была отклонена.