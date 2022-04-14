В Минобороны России сообщили, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть

Возгорание на ракетном крейсере «Москва» проекта 1164 «Атлант» локализовано. Корабль сохраняет плавучесть. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. Также принимаются меры по буксировке крейсера в порт.

Ранее в этот день сообщалось, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, после чего корабль получил серьезные повреждения. Отмечалось, что экипаж полностью эвакуирован.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере. Относительно других обстоятельств, связанных с происшествием, Песков воздержался от комментариев и переадресовал этот вопрос в Минобороны РФ.

В феврале ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота.

Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».