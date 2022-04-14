В Кремле переадресовали вопрос о ЧП на крейсере «Москва» в Минобороны РФ

Кремль не стал комментировать сообщения о сдетонировавшем боеприпасе на крейсере «Москва» в Черном море. Как заявил 14 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это должны сделать в Министерстве обороны РФ.

«Не могу сказать, по линии военных доклады идут регулярно по всем событиям. Это тема Министерства обороны», — ответил Песков на брифинге.

Ранее, 14 апреля, появились сообщения о том, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, после чего корабль получил серьезные повреждения. Отмечалось, что экипаж полностью эвакуирован.

В тот же день в Минобороны РФ отметили, что открытое горение на крейсере «Москва» ликвидировано, его очаг локализован. В ведомстве сообщили, что корабль сохраняет плавучесть, его основное ракетное вооружение не повреждено. Крейсер буксируют в порт. Причины пожара устанавливаются.

В феврале ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле в Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Впоследствии в 1996 году он был переименован. Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

Корабль оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».