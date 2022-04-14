Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил о необходимости строительства новых газопроводов в Сибири

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Восточной и Западной Сибири необходимо предусмотреть строительство новых нефтепроводов и газопроводов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 апреля на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.

Глава государства также отметил, что наращивание мощности по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах тоже является важной задачей.

Поддать газу: альтернативы для поставок из России в Европу
Основными направлениями могут стать Китай и Турция

Кроме того, российский лидер поручил разработать план развития нефте- и газотранспортной системы.

«Прошу правительство разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры. Он должен быть готов к 1 июня текущего года. Прошу вас не затягивать», — сказал он.

Кроме того, Путин поручил расширить программу газификации регионов страны. По его словам, горизонт энергетической стратегии необходимо продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября.

21 апреля прошлого года президент РФ в ходе послания Федеральному собранию рассказал, что россиянам будут бесплатно подключать газ до участка, и поручил правительству и регионам разработать план газификации домохозяйств. В июне он подписал соответствующий закон.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022