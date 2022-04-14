Путин заявил о необходимости строительства новых газопроводов в Сибири

В Восточной и Западной Сибири необходимо предусмотреть строительство новых нефтепроводов и газопроводов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 апреля на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.

Глава государства также отметил, что наращивание мощности по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах тоже является важной задачей.

Кроме того, российский лидер поручил разработать план развития нефте- и газотранспортной системы.

«Прошу правительство разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры. Он должен быть готов к 1 июня текущего года. Прошу вас не затягивать», — сказал он.

Кроме того, Путин поручил расширить программу газификации регионов страны. По его словам, горизонт энергетической стратегии необходимо продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября.

21 апреля прошлого года президент РФ в ходе послания Федеральному собранию рассказал, что россиянам будут бесплатно подключать газ до участка, и поручил правительству и регионам разработать план газификации домохозяйств. В июне он подписал соответствующий закон.