Пленный сержант ВСУ удивлен действиями спасших его бойцов ДНР

Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 апреля рассказал, что его спасли из-под обстрелов бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР), чем сильно его удивили.

По словам сержанта ремонтной роты Александра, бойцы ДНР вынесли его на двери.

«При отступлении был ранен. Своими был брошен. На крики о помощи никто не оказал помощь. Минут через 30 увидел военнослужащих Донецкой Народной Республики, которые попросили поднять руки, показать, что я без оружия. Подошли ко мне без криков, без угроз», — рассказал военнослужащий ВСУ.

Александру оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в подвал, где дали воду и еду. После этого военного погрузили на дверь и под обстрелами доставили до автомобиля, который отвез его в больницу.

«Я им за это очень благодарен, они бежали, менялись руками. Я был очень сильно удивлен, что это всё делается, так как я враг для них», — поделился Александр.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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