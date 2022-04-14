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Пленный сержант ВСУ удивлен действиями спасших его бойцов ДНР

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Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 апреля рассказал, что его спасли из-под обстрелов бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР), чем сильно его удивили.

По словам сержанта ремонтной роты Александра, бойцы ДНР вынесли его на двери.

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«При отступлении был ранен. Своими был брошен. На крики о помощи никто не оказал помощь. Минут через 30 увидел военнослужащих Донецкой Народной Республики, которые попросили поднять руки, показать, что я без оружия. Подошли ко мне без криков, без угроз», — рассказал военнослужащий ВСУ.

Александру оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в подвал, где дали воду и еду. После этого военного погрузили на дверь и под обстрелами доставили до автомобиля, который отвез его в больницу.

«Я им за это очень благодарен, они бежали, менялись руками. Я был очень сильно удивлен, что это всё делается, так как я враг для них», — поделился Александр.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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