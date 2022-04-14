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Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом

Кандидат в президенты Франции Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
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Кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен 14 апреля отказалась называть происходящие на Украине события геноцидом.

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«Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — сказала она в интервью телеканалу France 2.

Накануне действующий президент Франции Эммануэль Макрон также отказался называть спецоперацию России по защите Донбасса проявлением геноцида, призвав быть осторожнее с такими терминами.

В тот же день Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. Она также сообщила, что намерена в случае победы на выборах и по завершении российской спецоперации в Донбассе предложить НАТО сблизиться с Россией. Кроме того, Ле Пен выступила против санкций в отношении российских энергоресурсов.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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