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Monotype ограничила доступ из России к шрифтам Times New Roman и Arial на своем сайте

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Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

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Так, при попытке входа на сайт появляется сообщение о запрете доступа. Однако при использовании VPN-сервиса страница открывается и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

Отмечается, что владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту.

Шрифт Times New Roman был разработан в 1932 году типографом Стэнли Морисоном и художником Виктором Лэрдентом, первоначально он использовался в газете The Times, отмечает «Газета.Ru».

В этот же день индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, сообщила о закрытии представительства в России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

6 апреля американский производитель микропроцессоров Intel объявил о приостановке своей деятельности России.

IT-компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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