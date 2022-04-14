В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта

Параллельный импорт подразумевает под собой возможность ввоза товара из любой страны, где продукция введена в гражданский оборот правообладателем или с его согласия. Об этом рассказали «Известиям» в Минпромторге в четверг, 14 апреля.

Там добавили, что перевозка возможна по любым доступным логистическим маршрутам. Премьер-министр Михаил Мишустин в конце марта отменил ответственность за ввоз в РФ товаров по параллельному импорту — до 5 млн рублей штрафа плюс уничтожение товара, проданного без одобрения владельца знака.

«Механизм параллельного импорта на территории РФ не создает условий для развития массовой самостоятельной доставки товара с места мелкими партиями, так как челноки не смогут составить конкуренцию множеству торговых компаний», — отметили в Минпромторге.

Там полагают, что торговые компании могут обеспечить насыщение потребительского рынка РФ, в том числе с использованием механизма параллельного импорта.

Накануне в Минпромторге сообщили, что планируют в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Так, кроме указания кодов ТН ВЭД в список будут включены и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности. В перечень будут включены все товары, компании-производители которых прекратили поставки на российский рынок.

11 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что собираются легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России.

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца текущего года нужно обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производятся гражданами для личных нужд. В тот же день президент подписал закон об антикризисных мерах.

28 февраля Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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