Ялтинский международный экономический форум перенесли на конец года

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировалось провести в апреле, перенесут на четвертый квартал текущего года в связи с нестабильной международной ситуацией. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года. О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В предыдущие два года — в 2021 и 2020 годах — форум не проводился из-за пандемии COVID-19. В прошлом году ЯМЭФ перенесли на весну текущего года.

ЯМЭФ — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран.