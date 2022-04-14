Врач дал прогноз по майской волне коронавируса в России

Весенняя волна коронавируса в России, которая, согласно прогнозам, начнется через несколько недель, будет характеризоваться легким течением болезни. Об этом рассказал научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

«Частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается. Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме», — сказал Измалков в интервью «РИА Новости».

По словам специалиста, коронавирус не исчез, а наоборот, перешел в ранг сезонных заболеваний. Измалков полагает, что эта инфекция наравне с гриппом войдет в национальный календарь прививок и станет рутинной болезнью.

При этом эксперт напоминает, что меры предосторожности надо соблюдать всегда, в том числе стоит носить маску при плохом самочувствии.

«Ровно как мы учим детей отворачиваться и чихать в платок, носить маску, когда болеешь, ровно так же и взрослым необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности», — заключил он.

Ранее в четверг главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что россиянам стоит ждать новую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией через полтора месяца. По мнению инфекциониста, большинство случаев заболевания будут уже нетяжелыми.

Собеседник «Известий» также прокомментировал распространение нового вариант коронавируса ХЕ. По его словам, этот подштамм «Омикрона» станет превалирующим, так как он несколько быстрее распространяется.

12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости.

7 апреля в беседе с «Известиями» Мурашко также не исключил риска возникновения новой волны COVID-19.