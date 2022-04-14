Главу района в Амурской области будут судить за превышение полномочий

В Амурской области глава Благовещенского района предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данным дела, в 2020 году обвиняемый способствовал своему знакомому в присвоении муниципального земельного участка, площадь которого составляла более 6 га. Реальная стоимость участка составляла около 50 млн рублей, в то время как глава Благовещенского района помог выкупить его по заниженной цене — чуть более чем 100 тыс. рублей.

Отмечается, что обвиняемого задержали и поместили под стражу.

«В ходе предварительного следствия для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на автомобиль обвиняемого, две квартиры и денежные средства, находящиеся на банковских счетах», — говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в Республике Коми суд вынес приговор бывшему руководителю администрации Троицко-Печорска Елене Савченко. Женщину признали виновной в присвоении почти 600 тыс. рублей и превышении должностных полномочий.

Установлено, что с 2014 по 2018 год обвиняемая издавала незаконные распоряжения о начислении себе и служащим выплат за выполнение особо важных и сложных заданий. Таким образом руководителю администрации было выплачено 568 тыс. рублей.