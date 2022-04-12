Экс-главе Троицко-Печорска вынесли приговор за присвоение 600 тыс. рублей

В Республике Коми суд вынес приговор бывшему руководителю администрации Троицко-Печорска Елене Савченко. Женщину признали виновной в присвоении почти 600 тыс. рублей и превышении должностных полномочий, сообщили ИА FlashNord в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 2014 по 2018 год обвиняемая издавала незаконные распоряжения о начислении себе и служащим выплат за выполнение особо важных и сложных заданий. Таким образом руководителю администрации было выплачено 568 тыс. рублей.

Кроме того, в 2015 году по инициативе чиновницы были демонтированы железнодорожные пути. Она ввела депутатов в заблуждение, сообщив ложную информацию об отсутствии у объекта собственников. Ущерб ОАО «РЖД» составил 19,6 млн рублей.

Суд признал экс-главу Троицко-Печорска виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Еще в течение двух лет женщина не имеет права занимать руководящие должности. Кроме того, она обязана выплатить 568 тыс. рублей ущерба, причиненного местному бюджету.