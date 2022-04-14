Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний

Власти Австралии ввели новый пакет рестрикций в отношении российских энергетических компаний «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть», а также 12 других российских предприятий, связанных с судостроением и другими сферами. Об этом сообщается в письме австралийского МВД, распространенном в четверг, 14 апреля.

Под новые ограничительные меры также попали АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенную ОСК), российская судоходная компания «Совкомфлот» и Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и ПАО «Русгидро».

Кроме того, санкции введены в отношении российского производителя автомобилей и двигателей «Камаз», алмазодобывающих компаний «Алроса», холдинга «Росэлектроника», ПАО «Ростелеком», страхового общества «Согаз», а также центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

Ранее, 7 апреля, Россия ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. В «стоп-лист» лиц, которым закрыт въезд в Россию, вошли члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

Так, в черный список попали премьер-министр Скотт Моррисон, его заместитель Барнаби Джойс, министр внутренних дел Карен Эндрюс, министр финансов Саймой Бирмингем, министр обороны Питер Даттон, глава МИДа Мариз Пэйн, генпрокурор Микаэлия Кэш и др.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Австралия наряду с другими государствами ведет «тотальную войну» против РФ в торговле, экономике, а также «захватывает» собственность, денежные средства россиян.

Российские меры были приняты в ответ на санкции со стороны Австралии.

Так, 31 марта Австралия ввела пошлины в 35% на все товары, импортируемые в страну из России и Белоруссии, из-за специальной операции по защите Донбасса.

До этого, 20 марта, правительство Австралии заявило, что вводит запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ.

18 марта министр иностранных дел Австралии сообщила, что правительство страны вводит новые санкции в отношении 11 российских банков и госучреждений, а также двоих предпринимателей. Под ограничения подпадают Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

8 марта правительство Австралии одобрило новый пакет санкций в отношении России. В частности, ограничения коснулись представителей Вооруженных сил РФ и лиц, «представляющих стратегический интерес для России».

В отношении России вводятся ограничения на фоне специальной операции по защите мирного населения Донбасса, которая началась 24 февраля.

В Донбассе в середине февраля обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и 24 февраля объявил о проведении спецоперации

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