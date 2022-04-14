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За месяц россияне потратили на лекарства рекордные 134 млрд рублей

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В марте 2022 года россияне потратили на лекарства 134 млрд рублей, следует из данных системы цифровой маркировки «Честный знак». Год назад за тот же период покупатели оставили в аптеках 51 млрд рублей. Таким образом, рост составил 160%. Об этом «Известиям» сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — разработчике системы маркировки.

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«На фоне ажиотажного спроса на 98,15% увеличился и объем продаж в натуральном выражении. Если в марте 2021 года было продано более 215 млн упаковок лекарств, то в марте текущего года — уже более 427 млн упаковок», — отметил в беседе с «Известиями» заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Больше всего вырос спрос на кардиологический препарат «Бисопролол». За март купили 8,8 млн упаковок этого лекарства — в три раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, россияне активно раскупали активированный уголь (3,9 млн упаковок, рост на 133%), пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» (6,3 млн упаковок, рост на 119%). В номинальном выражении самым популярным лекарством стали назальные капли «Ксилометазолин» — продано 18 млн упаковок, рост 34%.

Несмотря на повышенный спрос, анализ данных цифровой маркировки подтверждает, что дефицита нет — в стране «сформирован запас важных лекарств», добавил Юсупов.

Эксперт также отметил, что потребители стали активно проверять лекарства на подлинность.

По словам Юсупова, в настоящий момент уже более 6 млн человек установили себе на смартфоны разработанное ЦРПТ мобильное приложение, которое позволяет по QR-коду определить легальность происхождения лекарств и других покупок. Пользователи приложения уже проверили на подлинность более 79 млн товаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Здоровье закупишь: россияне потратили на лекарства рекордную сумму

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