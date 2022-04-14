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В ГД предложили оплачивать замену газовых плит для бедных

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Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева попросила главу Минстроя Ирека Файзуллина рассмотреть возможность субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих, как это делают в Москве. А также устанавливать в рамках капремонта анализаторы, которые автоматически отключают газ при утечках — эту меру уже применяют в Казани. С копией письма ознакомились «Известия».

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По мнению автора инициативы, средства на субсидии могут выделять региональные бюджеты. Если же у субъектов нет таких возможностей, то стоит рассмотреть вариант предоставления средств из федерального бюджета, сказала депутат.

На субсидирование замены неисправного оборудования для малоимущих может потребоваться около 35 млрд рублей, подсчитал независимый эксперт по ЖКХ Павел Склянчук.

Сегодня 3,5 млн таких граждан получают субсидии на оплату ЖКУ, на установку плиты в столице выделяется 10 тыс. рублей. Финансирование можно растянуть на пять лет — по 7 млрд рублей в год, предложил он.

Однако не у всех регионов есть такие средства, подчеркнул эксперт. Теоретически потянуть подобную помощь помимо Москвы могут Санкт-Петербург, республика Татарстан, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Тюменская области, Ненецкий автономный округ, и другие, сказал Склянчук.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приготовительный этап: в ГД предложили оплачивать замену газовых плит для бедных

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