Почти треть средств ФНБ оказалась заморожена

В результате санкций оказалась заморожена почти треть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенная в валютах недружественных стран, что эквивалентно примерно 4-4,5 трлн рублей. Такие расчеты по просьбе «Известий» провели аналитики ЦСР и ФГ «Финам».

По данным на 1 апреля, объем ФНБ составил 13,05 трлн рублей. Из них ликвидные — 9,7 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Сейчас в составе ФНБ заморожены €38,6 млрд (3,59 трлн рублей), £4,2 млрд (460 млрд) и 600,3 млрд иен (410 млрд), посчитала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. Чуть менее пессимистичны в ФГ «Финам». Там оценили, что сумма замороженных активов в евро и фунтах — около 4 трлн рублей. Таким образом, фактически под контролем Минфина из этой суммы остаются 5,2-5,7 трлн рублей, оценили эксперты.

Заморозка означает, что Минфин, скорее всего, пока не сможет воспользоваться этими валютными средствами, формировавшимися как макроэкономический буфер на черный день, рассуждает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая.

В Минфине ранее поясняли, что в случае необходимости валютные и золотые резервы могут быть конвертированы в рубли для поддержки экономики.

Кроме того, в министерстве «Известиям» указали, что средства ФНБ по-прежнему могут вкладываться в проекты, которые финансируются в рублях. В финансовом ведомстве также опровергли изменение критериев финансирования из ФНБ.

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Запечатано в кубышке: объем замороженных средств ФНБ оценили в треть