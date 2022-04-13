Глава Пентагона снова заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу

Глава минобороны США Ллойд Остин менее недели назад в очередной раз безуспешно пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом 13 апреля рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», —сказал он на брифинге для журналистов.

Ранее о безуспешной попытке связаться с Шойгу Ллойд рассказал 7 апреля.

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высокой загруженности Шойгу в условиях проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Также он призвал не верить сообщениям СМИ о проблемах со здоровьем у министра.

Комментируя заявления минобороны США о том, что российское военное руководство якобы игнорирует попытки Пентагона связаться, Песков подчеркнул важность контактов на уровне военных, «особенно в такие горячие периоды».

3 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Минобороны России и Пентагон создали канал связи по ситуации на Украине. Подчеркивалось, что канал необходим для предотвращения инцидентов военного характера и эскалации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.