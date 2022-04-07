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Глава Пентагона заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу с февраля

Глава Пентагона Остин заявил, что с февраля не может связаться с Шойгу
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Глава Пентагона Ллойд Остин 7 апреля заявил о безуспешных попытках связаться с российским министром обороны Сергеем Шойгу с февраля.

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«Председатель [объединенного комитета начальников штабов США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — сказал министр на бюджетных слушаниях в сенате США.

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высокой загруженности Шойгу в условиях проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Также он призвал не верить сообщениям СМИ о проблемах со здоровьем у министра.

Комментируя заявления минобороны США о том, что российское военное руководство якобы игнорирует попытки Пентагона связаться, Песков подчеркнул важность контактов на уровне военных, «особенно в такие горячие периоды».

3 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Минобороны России и Пентагон создали канал связи по ситуации на Украине. Подчеркивалось, что канал необходим для предотвращения инцидентов военного характера и эскалации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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