Рэпера Гуфа обвинили в рекламе мошенников

Российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) обвинили в рекламе мошенников, обманувших россиян на сотни тысяч рублей. Один из пострадавших от злоумышленников 13 апреля рассказал о случившемся «Известиям».

По его словам, музыкант рекламировал компанию «сделки.ру». Она обещала инвесторам возвращать процент от вложенных средств. Сначала деньги действительно выплачивали, но с получением от людей более крупных сумм, деньги переставали приходить.

Один из пострадавших от действий мошенников пояснил, что доверился незнакомой компании только из-за того, что ее прорекламировал известный музыкант.

«В рекламе он созывал всех в этот Telegram-канал и говорил, что знаком с этими ребятами пять лет. Что с ними возможно попробовать заработать денег», — рассказал мужчина.

По его словам, когда он вкладывал 1-3 тысячи, то средства возвращались.

«А после мне предложили сделать вклад по маркетплейсам от 30 тысяч и выше. Я вложил и уже месяц они пишут, что все отправили и задержки с банком. Но по факту они ничего не отправили», — добавил пострадавший.

Он слушает Гуфа с детства, поэтому поверил музыканту. В одном из мессенджеров уже есть чат из десятков человек, пострадавших из-за действий аферистов. Есть люди, которые отдали мошенникам по 50-70 тысяч рублей.

Жена Гуфа Юлия Королева заявила, что ее муж не рекламировал компанию. Однако в Сети сохранилось видео, где он призывает подписчиков сотрудничать со «сделки.ру».

Ранее в среду в Иркутской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Братска. 49-летний мужчина лишился почти 2 млн рублей. Собеседники грозили жителю Братска возбуждением уголовных дел за неуплату налогов и выманили у него 1,9 млн рублей.

В начале апреля уголовное дело по факту деятельности лжеброкеров возбудили в Башкирии. Мошенники рассказали 50-летней женщине о возможности инвестиций в «успешный бизнес», в итоге потерпевшая лишилась около 3 млн рублей.